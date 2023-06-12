"Дети с флагами встречали, я плакал": трогательная история пограничника, которого обменяли в день рождения

Пограничник тронут количеством приветствий, поступающих от украинцев, которых он даже и не знает.

Во время обмена 11 июня из российского плена вернулся пограничник, у которого в этот день был день рождения. Теперь он это называет "подарком судьбы".

Щемящее видео возвращения пограничника опубликовала прессслужба ГНСУ 12 июня.

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Освобожденный из плена защитник тронут, как их тепло встретили в Украине.

"Эмоции переполняли. Выдохнул, когда ступил на украинскую землю. Вот я уже дома. Это не передать. Особенно, когда ехали с границы. Дети с флагами, встречают. Слезы возвращались. Я отворачивался, плакал... Не передать эти эмоции, их надо почувствовать. На словах это тяжело", — рассказывает военнослужащий.

Также пограничник поделился эмоциями, что ему было "необычно и так приятно получать поздравления от незнакомых и одновременно таких родных людей, которые не сдерживают слезы радости".

Он рассказал, что в российском плену ему было тяжело нравственно.

"Я по национальности украинец – и все. Мне непонятно, откуда такая агрессия и жестокость, потому что мы украинцы? Выходит, да? Потому что мы украинцы, нас они ненавидят. Земля круглая, ты ведь не знаешь, что с тобой произойдет. Взять хотя бы тех пленных, над которыми они издеваются. Ты так же можешь попасть в плен", — добавил счастливый пограничник.

"Подарок судьбы": трогательная история пограничника, которого обменяли в день рождения

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 11 июня из российского плена домой вернулись 95 защитников. .Среди них — 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что все освобожденные – мужчины. Среди них два офицера, остальные — рядовой и сержантский состав. Отдельно удалось вернуть защитников, находившихся в плену в ЧВК "Вагнер" и кадыровскому подразделению "Ахмат". Также среди освобожденных военных – защитники Мариуполя (в том числе "Азовстали") и острова "Змеиный". Домой едут пленные из ЧАЭС.

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