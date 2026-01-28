Дети с инвалидностью получат портативные зарядные станции: Свириденко рассказала подробности

Юлия Свириденко

Кабинет Министров Украины принял решение о закупке 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно решению, планируется приобрести зарядные станции ориентировочной емкостью 2 кВтч, которые предназначены для бесперебойной работы жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений света.

Мы изменили порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы поддержать детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса. Это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время продолжительных отключений электроэнергии», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Фонд декарбонизации возьмет на себя закупку и доставку оборудования. Непосредственным распределением станций среди нуждающихся семей будет заниматься Министерство социальной политики Украины. Целью программы является создание надежного энергетического резерва для 10 000 семей по всей стране.

Напомним, многоквартирные дома смогут получить от 100 до 300 тысяч гривен на покупку оборудования для автономного питания.

К слову, в Украине запускается программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.