"Дети становятся тупее": учительница математики разозлила Сеть заявлением о школьниках
Утрата человечности и неспособность к элементарному: педагогиня выразила тревожные наблюдения о школьниках, выросших в эпоху технологий.
Украинская учительница математики и физики Татьяна Труш опубликовала в соцсети сообщение, которое вызвало бурную дискуссию и возмущение. По ее словам, с каждым годом работать становится все сложнее, а выросшие в эру смартфонов и доступного интернета современные школьники демонстрируют тревожные тенденции.
Об этом она написала в Threads.
Труш подчеркнула, что учащимся стало трудно изучить стихотворение, сосредоточиться на деятельности, объяснить связь между разными явлениями или четко выразить свое мнение. Кроме того, учительница отметила утрату человечности и эмпатии среди молодежи.
«Меня больше всего злит, нервничает и обезсиливает тот факт, что с каждым годом дети все тупее. Дети, которые имеют кучу возможностей, не способны на элементарное», — написала педагогиня.
Скандальная мысль учительницы возмутила украинцев, не согласившихся с ее наблюдениями. Пользователи соцсетей отмечают, что современные дети являются более эмпатическими, умными, открытыми и целеустремленными.
Главный аргумент, выдвинутый против заявления Труш, касается безумной нагрузки на школьников.
Многие подростки имеют по семь-девять уроков в день, часто с несколькими контрольными работами одновременно. А после школы дети направляются на танцы, футбол, в музыкальные или художественные школы, также требующие подготовки.
«Приходят они домой, а надо еще уроки сделать. На часах 22:00. То не дети тупые, то бешеная нагрузка», — пишут возмущенные родители.
Пользователи вспоминают, что предыдущее поколение имело максимум пять уроков в день и достаточно времени, чтобы сделать домашнее задание и гулять по улице. По их мнению, не дети стали хуже, а нагрузка выросла многократно, подавляя естественные способности.
В противоположность учительнице многие украинцы считают, что современное поколение лучше владеет языками, «на ты» с технологиями и искусственным интеллектом, и способно аргументированно отстаивать свое мнение.
