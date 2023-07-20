Дети уже в безопасности: Лубинец рассказал об украинцах, которых вернули из России

Воспитанников КЗ "Новопетровская специальная школа" Снигиревского района Николаевской области удалось вывезти из России. В общем

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Помогли граждане США

Как рассказал Лубинец, воспитанники спецшколы вместе с законным представителем оказались в оккупации еще в 2022 году. Россияне незаконно переместили детей на временно оккупированную территорию Херсонской области, а оттуда – депортировали в российскую Анапу.

Преимущественно дети имели статус сирот и были лишены родительской опеки. Однако 16-летнюю воспитанницу еще до полномасштабного вторжения усыновили граждане США. После завершения всех юридических процедур усыновители должны были унести ребенка.

"Когда же депортировали детей, законному представителю с помощью родителей-усыновителей, которые хотели спасти свою дочь, удалось перевезти детей в Грузию. После чего они проинформировали наше посольство в Грузии и меня лично о местонахождении воспитанников", — рассказал Лубинец.

В настоящее время дети находятся в Грузии. Воспитанники школы проживают в комфортном доме, дистанционно учатся и получают медицинскую помощь.

"Усыновленная девочка воссоединилась со своей американской семьей. Сейчас она имеет любящих родителей, овладевает языком и учится в школе. Самое главное, что дети в безопасности!", — подчеркнул омбудсман.

Напомним, 13 июня в Украину вернулись две сестренки. Девушек не возвращали маме, пережившей русский плен. К счастью, семья уже воссоединилась.

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