Дети войны: девятимесячного малыша на границе спасло грудное молоко

Сейчас, когда в Украине идет война, очень важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание.
9-месячного сына Иванны спасло грудное молоко.
Об этом сообщает UNICEF.Ukraine в Facebook.
Иванна и двое ее детей провели на украинско-польской границе трое суток. Запасы еды кончились быстро, ведь никто не думал, что придется ждать так долго.
Мать и старшую дочь накормили волонтеры, а вот 9-месячного сына спасло грудное молоко.
Сейчас, когда в Украине идет война, очень важно всеми силами пытаться настроить и сохранить грудное вскармливание. Ибо грудное молоко – это еда, которая всегда с тобой.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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