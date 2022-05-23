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Дети войны: в UNICEF рассказали о вызове для грудного вскармливания

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Дети войны: в UNICEF рассказали о вызове для грудного вскармливания

Фото: pixabay.com

Если малыш временно не может сосать грудь, можно накормить его сцеженным молоком из чашки или ложки.

Использование сосок и пустышек является риском для грудного вскармливания.

Об этом в сообщении в Facebook сообщает UNICEF Ukraine.

Не давайте пустышку, чтобы успокоить малыша, лучше предложите ребенку грудь.

Если малыш временно не может сосать грудь, можно накормить его сцеженным молоком из чашки или ложки, но не из бутылки с соской.

Для матерей, пытающихся восстановить грудное вскармливание, важно постепенно отказаться от использования сосок и пустышек.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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