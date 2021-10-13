Дети все чаще попадают в больницы с тяжелым течением COVID-19, есть летальные случаи

Они нуждаются в стационарном лечении и кислородной терапии.
В Украине растет количество госпитализаций среди детей с COVID-19. Уже есть несколько летальных случаев.
Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров, пишет Telegram канал Коронавирус_инфо.
"Если во время первой-второй волны Киевская городская детская инфекционная больница практически стояла пустая, то по состоянию на 12 октября ее наполненность 53%", — отметил он.
По словам Дуброва, практически во всех регионах фиксируется существенный рост количества детей с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении и кислородной терапии.
"И к сожалению, уже есть несколько летальных случаев среди детей", — рассказал эксперт.
Сергей Дубров добавил, что у государства пока есть ресурс примерно 50 тысяч "ковидных" коек, в случае необходимости это количество может увеличиться до 90 тысяч.
"Лично меня очень радует тот факт, что Киев больше чем 2 недели не входит в тройку лидеров по количеству новых случаев COVID-19. Прежде всего это связано с вакцинацией почти половины населения", — резюмировал он.
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