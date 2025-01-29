Дети живут в подвале три года и почти не выходят на улицу – ужас семьи из Херсона

В Херсоне семья с детьми живут в подвале уже три года, не имея доступа к улице из-за оккупации.

Родина з Херсону живе в підвалі вже три роки, не покидаючи його через окупацію / Фото: коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Семья из Херсона живет в подвале уже три года, не покидая его из-за оккупации / Фото: pixabay.com

В Херсоне семья с четырьмя малолетними детьми уже 3 года проживает в подвале. В начале полномасштабного вторжения им удалось вырваться из оккупации, однако теперь они вынуждены жить в подвальном помещении.

О том, как живет семья, смотрите дальше в эксклюзиве журналистов TSN.UA.

В ходе оккупации у них было уничтожено все имущество. А уже после переезда в Херсон вражеский обстрел уничтожил их жилье.

"Приехали из оккупации, вычислили день, когда нет блокпоста, и выехали в Херсон, сюда. Мы были на пятом этаже, когда "Градом" засыпали этот район. У нас вылетели окна, двери», — рассказал отец семьи.

"Тогда я маленьких — под руки, босые спустились сюда. С того дня мы здесь", — добавляет он.

Раньше в этом подвальном помещении был спортзал. Уже три года здесь живет семья и почти не выходит на улицу из-за постоянных вражеских обстрелов. Девушки учатся в школе и детском саду онлайн.

"Не выходим вообще", – говорит мать.

У сынишки Ильи — ДЦП, но из-за постоянных обстрелов родители не могут возить его к специалистам.

"Сейчас тяжелее – раньше ездили в больницу на массаже, делали обогрев, а сейчас страшно ехать с ребенком куда-то. Да и врачей нет – больницы заняты другим здесь в Херсоне", – говорят родители.

По словам отца, даже психолог, услышав рассказ мамы 4-х детей, разрыдался.

"Однажды были (на приеме у психолога – ред.) с Алиной говорили. Психолог ушел курили со слезами», — рассказывает отец.

Теперь семья ожидает возможности уехать в более безопасное место.

Напомним, ранее мы писали о том, почему люди не покидают дома, зная, что будет оккупация.

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