Дети знали, что их отец был пьян: экс-жена погибшего из-за стрельбы в Днепре рассказала подробности

Бывшая жена погибшего из-за стрельбы с патрульными в Днепре Наталья Силогава рассказала, что ее дети знали, что отец сел за руль в нетрезвом состоянии, однако доверяли ему и никому об этом не сообщили.

Об этом она сказала в комментарии "Суспильному".

Наталья сообщила, что накануне трагедии дети позвонили ей и сказали, что отец хочет увести их на море и они срочно собираются. Женщина отметила, что это ее не удивило, но она очень волновалась.

Она отметила, что она не знала, что тот день мужчина был за рулем нетрезв, однако добавила, что ее это не удивило.

"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним... Меня возмущают те, кто говорит, что там была жена. Меня там не было. Дети ехали с моим бывшим мужем и его девушкой. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят все эти соцсети и им очень не приятно, и когда моим детям желают смерти", — говорит она.

Двое сыновей в возрасте 14 и 12 лет, которые на момент инцидента были в автомобиле, нуждаются в психологической помощи.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. Во время этого люди, которые были в салоне – мужчина и женщина начали агрессивно вести себя. Между копами и парой разразился конфликт, во время которого полицейский выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Впоследствии патрульного задержали и избрали ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Во время заседания он объяснил, что не признает свою вину, поскольку защищал себя и коллегу от агрессивной парочки.

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