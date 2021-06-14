Дети звали на помощь, но взрослые не поверили: на пляже в Запорожье утонул подросток

Парня поздно вытащили из воды и реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

На пляже в Запорожье утонул подросток. Тело 14-летнего юноши нашли местные жители в воде у берега. Медики в течение почти часа пытались реанимировать ребенка, но их попытки, к сожалению, были напрасными.

Об этом пишут местные СМИ и "Укринформ" со ссылкой на ГСЧС.

В СМИ пишут, что парень отдыхал с друзьями и они ныряли в воду. Очевидцы, которые достали погибшего из воды, на место происшествия вызвали медиков. После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть подростка.

По информации свидетелей, якобы друзья погибшего звали на помощь взрослых, но они не сразу отреагировали на это. Отдыхающие предположили, что это розыгрыш.

Как сообщил руководитель областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко, медики "скорой" в течение 50 минут пытались спасти ребенка, но из-за равнодушия людей, которые рядом отдыхали и могли помочь ему, школьник умер. Чиновник призвал граждан не быть равнодушными и помнить о безопасности на воде.

"Наверное, нет ничего страшнее в жизни, Чем смерть ребенка. И начало курортного сезона нам это напоминает. Вот вчера парень на Центральном пляже. 14 лет, чей-то сын, чья-то надежда ... Да, была "скорая", была 50 минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие ... и безопасность. Безопасность детей и равнодушие взрослых, которые отказались прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на жизнь. В который раз убеждаемся, что даже изменив все автомобили на новые современные и сделав все дороги, мы не успеем спасти ребенка ... если люди, которые рядом, по-прежнему будут безразличны. Равнодушные друг к другу, чужим детям, возможности научиться элементарным навыкам спасения жизни. Есть над чем задуматься", — написал Константин Малашенко в соцсети.

Местные СМИ пишут, что погибший подросток учился в 9 классе.

Напомним, в Одесской области в Измаиле утонул мальчик, который купался в реке Дунай на стихийном пляже.

Как сообщалось, в селе Солуки Яворивского района Львовской области поздно вечером 5 июня в озере утонул 37-летний мужчина.

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