Детонация боеприпасов на складах в Вишневом: СБУ задержала руководителей одного из оборонных предприятий

Задержаны топ-менеджеры завода за незаконные склады оружия / © СБУ

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Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали генерального директора и его заместителя по производству одного из оборонных предприятий. Чиновники допустили размещение боеприпасов на непригодных для этого складах в непосредственной близости от жилой застройки в городе Вишневое Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 6 июля этого года в результате комбинированного удара РФ по столичной области на территории режимного объекта возник пожар. Огонь опрокинулся на ангары, где хранились боеприпасы, что привело к их детонации.

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Следователи выяснили, что эти складские помещения вообще не были предназначены для хранения взрывоопасных предметов и использовались без разрешительных документов.

Гендиректор предприятия ненадлежаще организовал производственно-хозяйственную деятельность и не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов. В то же время, его заместитель непосредственно допустил размещение боеприпасов в непригодных помещениях рядом с гражданскими домами», — говорится в сообщении ведомства.

Задержаны топ-менеджеры завода за незаконные склады оружия / © СБУ

В результате детонации и пожара погибли и получили травмы люди, а также было уничтожено и повреждено имущество местных жителей.

В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

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По уточненным данным, которые обнародовал генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram, масштабы трагедии оказались катастрофическими именно из-за пренебрежения правилами безопасности. В частности:

семь человек погибли, еще 29 получили ранения;

более 600 жителей пришлось срочно эвакуировать;

13 гектаров жилой застройки вокруг превратились в руины.

Следствие установило, что по составу в Вишневом попала баллистическая ракета 9М723 комплекса «Искандер», после чего и началась масштабная детонация, длившаяся часами. Хотя вражеский удар стал первопричиной, именно служебная халатность в тылу умножила масштабы разрушений. Складские помещения были расположены вплотную к гражданскому сектору — от забора предприятия до ближайших зданий было всего 24 метра, а в одно из частных домов — менее 18 метров.

Кроме этого, правоохранители отдельно проверяют версию о возможной утечке информации и агентурном влиянии РФ, из-за которой враг мог узнать координаты незаконного хранилища боеприпасов.

Удар по Вишневому — детали

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки 6 июля детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. А сам удар уничтожил около пяти улиц.

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Ранее мы писали о том, что в результате обстрела погибли девять человек, и 29 получили ранения.

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