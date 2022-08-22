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"Детонировали горошек и сервелат": в Донецке ВСУ попали в склад оккупантов (видео)

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"Детонировали горошек и сервелат": в Донецке ВСУ попали в склад оккупантов (видео)

В Донецке раздались взрывы.

Детонировал склад оккупантов с боеприпасами.

Об этом сообщают в Сети.

В Донецке в районе гипермаркета "Ашан" сегодня утром раздались взрывы. По информации пропагандистских средств информации, ВСУ попали в склад с продуктами.

"Тупые пропагандисты... Не убрали с видео детонацию боеприпасов. Пишут, что это удар ВСУ по складу магазина "Ашан" в Донецке. Могли бы просто не публиковать видео. Это детонирует "Пятнашка". С трех часов ночи", — комментируют в InformNapalm.

В комментариях украинцы потролили пропагандистские СМИ.

  • Хлопают несколько и сервелаты.
  • Консервы взрываются.
  • Банки с фасолью.
  • Зеленый горошек с кукурузой детонируют.
  • Лихо разлетаются пармезан с хамоном.
  • Шампанское детонирует в отделе спиртного.
  • Взорвалось громко с 4 до 9 утра – такие салюты были, дом шатался. Всем живущим рядом советовали отойти от окон, наверное, чтобы консервы из Ашана в окно не залетели.

Напомним, что украинские бойцы уничтожили дорогой российский беспилотник комплекса "Элерон-3СВ"

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