"Детонировали горошек и сервелат": в Донецке ВСУ попали в склад оккупантов (видео)

В Донецке раздались взрывы.
Детонировал склад оккупантов с боеприпасами.
Об этом сообщают в Сети.
В Донецке в районе гипермаркета "Ашан" сегодня утром раздались взрывы. По информации пропагандистских средств информации, ВСУ попали в склад с продуктами.
"Тупые пропагандисты... Не убрали с видео детонацию боеприпасов. Пишут, что это удар ВСУ по складу магазина "Ашан" в Донецке. Могли бы просто не публиковать видео. Это детонирует "Пятнашка". С трех часов ночи", — комментируют в InformNapalm.
В комментариях украинцы потролили пропагандистские СМИ.
- Хлопают несколько и сервелаты.
- Консервы взрываются.
- Банки с фасолью.
- Зеленый горошек с кукурузой детонируют.
- Лихо разлетаются пармезан с хамоном.
- Шампанское детонирует в отделе спиртного.
- Взорвалось громко с 4 до 9 утра – такие салюты были, дом шатался. Всем живущим рядом советовали отойти от окон, наверное, чтобы консервы из Ашана в окно не залетели.
Напомним, что украинские бойцы уничтожили дорогой российский беспилотник комплекса "Элерон-3СВ"
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