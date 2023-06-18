Детонирует уже несколько часов подряд: стали известны подробности "бавовны" на Херсонщине

Мониторинговые каналы и местные жители сообщают о взрывах во временно оккупированных Геническе и Скадовске

Также сообщается о взрывах склада БК во временном оккупированном Рыкове (пригород Геническа), что в Херсонской области.

«Местные в ужасе, испугались, стараются либо пересидеть в подвалах, либо уехать на время от этого места (это правильное решение, берегите себя!). Там был, внимание, очень значительный склад БК», - говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Он детонирует уже несколько часов.

Ждем официальной информации и верим в ВСУ.

Рыково расположен по обе стороны железной дороги Мелитополь—Джанкой. В центре находится железнодорожная станция Партизаны, на юго-западной окраине поселка — переезд через железнодорожные пути.

В 3 км к юго-востоку от посёлка проходит магистраль М-18 Харьков—Симферополь.

Нагадаємо, напередодні, в четвер 8 червня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. На місці інциденту спалахнула потужна пожежа.

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