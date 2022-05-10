Детская больница Краматорска получила гумантарную помощь: лекарства и наборы для проведения операций

Стационарные отделения КНП "Детское территориальное медицинское объединение" города Краматорска получили гуманитарный груз медицинского назначения.

При содействии командующего силами обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева больницу пополнили лекарства, медицинские расходники, наборы для проведения хирургических вмешательств, перевязочные материалы. Следует заметить, что в настоящее время заведение здравоохранения предоставляет полный комплекс медицинских услуг детям от рождения до 17-лет.

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВСУ.

"Больница обслуживает детей Краматорска и Северного региона Донецкой области, а также детей из категории внутриперемещенных лиц", — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также подчеркнул, что целевая поддержка детских медицинских учреждений, расположенных в районе ответственности Сил обороны, является одним из важных направлений деятельности. "Заручившись поддержкой всех небезразличных людей, мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить детские больницы всем необходимым, чтобы врачи всегда имели возможность качественно и быстро выполнять свою работу", — добавил генерал-лейтенант.

По его словам, медицинский персонал больницы продолжает работать, несмотря на обстрелы города войсками Российской Федерации. В свою очередь, в больнице благодарят за такую поддержку.

"У детских врачей своя линия фронта и она проходит именно здесь, в нашей больнице. Я выражаю благодарность от себя и всех медработников тем, кто поддерживает нас и помогает нашему медучреждению", — сказала во время получения гуманитарного груза генеральный директор детской больницы Наталья Капуста.

Как сообщалось, в апреле в рамках гуманитарных инициатив Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов. Гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

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