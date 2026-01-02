"Детские" 50 тысяч гривен уже можно оформить: как это сделать

В Украине заработала обновленная система поддержки семей с детьми / © Associated Press

Реклама

Детскую выплату в размере 50 тысяч гривен можно оформить сегодня. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или создать заявку через сервис в «Дії».

Об этом сообщила заместитель министра соцполитики Людмила Шемелинец.

«Для оформления 50 тысяч гривен нужно либо обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением, либо через сервис „єМалятко“, что в „Дії“ оформить документы», — сказала она.

Реклама

Всем мамам, родившим до 31 декабря, включительно, будет выплачиваться 41 тысяча 280 гривен по той процедуре, которая была раньше.

Родители детей, которым не исполнилось еще 1 года на начало 2026 года, могут обратиться за дополнительной выплатой в 7 тысяч гривен.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вводится новая система помощи в случае рождения ребенка.

Если раньше родители получали на младенца 41 280 гривен, из них сразу на руки только 10,3 тысячи, а 860 гривен выплачивали ежемесячно в последующие три года, то теперь помощь в размере 50 тысяч гривен выплатят сразу одним платежом после рождения ребенка. И такая сумма неизменна независимо от того, какой ребенок родился — первый или последующие.