Детские развлечения закончились трагедией: на Волыни утонул 7-летний мальчик

На Волыни в реке Стоход утонул семилетний мальчик. Ребенка разыскивали и спасатели, и местные жители.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области (ГСЧС).

Трагедия произошла, когда трое детей играли на берегу реки, перепрыгивая с лодки на лодку. Семилетний мальчик оказался в воде, его друзья побежали домой и сообщили обо всем родителям.

На место вызвали полицию и спасателей, обследовавших русло реки. К поискам ребенка также подключились местные жители.

Когда тело мальчика обнаружили, сразу передали его работникам медицинской службы, но реанимационные мероприятия не помогли и медики констатировали смерть ребенка.

Ранее стало известно, что в Полтавской области утонул 9-летний мальчик.

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