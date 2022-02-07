"Детям просто повезло": в Николаевской области в школе второй раз обвалился потолок после ремонта

"Детям просто повезло": в Николаевской области в школе второй раз обвалился потолок после ремонта

Родители требуют вернуть деньги за ремонт.

В общеобразовательной школе пгт Березнеговатое (Николаевская область) обвалился потолок в классе. Это уже второй раз после ремонта.

Об этом говорится в программе "Объектив".

Уже несколько лет в школе производится ремонт корпуса младших классов. Но из-за недофинансирования и постоянных корректировок сметы работы периодически прекращали, затем продолжали.

“Впервые, после ремонта, потолок выдержал три недели и обвалился. К счастью, детей тогда не было, – говорит отец одного из учащихся Александр Горбунов. — После проведенного ремонта он простоял где-то два месяца и снова детям просто повезло – их, наверное, ангел-хранитель оберегает”.

Родители писали письма и в прокуратуру, и в сельский совет. Но полученные ответы их не устроили – чиновники заявляют, что помещение соответствует техническим и санитарным нормам учебного процесса.

Подрядчик, выполнявший ремонт потолка, пообещал, что бесплатно устранит все недостатки, но родители против – требуют вернуть деньги и выбрать другого подрядчика.

Ранее стало известно, что в городе Геническ (Херсонская область) на ремонт школы №4 из бюджета потратили 2 млн 440 тысяч гривен. Однако помещение для пребывания детей пока не пригодно – на стенах появились грибок и плесень.

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