Детям стало плохо: в Черниговской области четырех воспитанников детсада госпитализировали с отравлением

Детям стало плохо: в Черниговской области четырех воспитанников детсада госпитализировали с отравлением

Правоохранители расследуют инцидент и выясняют обстоятельства отравления детей.

В Менской территориальной общине на Черниговщине отравились четверо дойти в возрасте от 3 до 5 лет.Трьом мальчикам и одной девочке стало плохо вечером 20 августа. Их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила полиция области.

Врачам дети жаловалась на тошноту и боль в животе.

Предварительно установлено, что все четверо детей посещают один и тот же садик в Менской территориальной общине.

Туда выехали правоохранители и специалисты государственного учреждения "Черниговский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины".

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Такое правонарушение карается штрафом, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Львовщине массово отравились 17 детей в возрасте от 9 до 16 лет, их госпитализировали. Все они отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе в городе Хыров. Медики сразу же диагностировали у пострадавших пищевую интоксикацию.

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