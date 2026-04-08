Детям в Украине хотят "заблокировать" соцсети: в Раде готовят ограничения

В Украине снова заговорили об ограничении социальных сетей для детей. 8 апреля 2026 года народный депутат Юлия Гришина заявила, что необходимо внедрить новые правила цифровой безопасности для украинских детей. Она также добавила, что Украина должна последовать примеру европейских стран, где детям уже блокируют и ограничивают доступ к соцсетям.

Что известно об ограничениях и что именно планируют народные депутаты, делимся дальше.

Детям в Украине хотят ограничить соцсети: детали

Юлия Гришина во время выступления в Верховной Раде заявила, что по результатам исследования, проводимого исследовательской группой ВР, каждый четвертый подросток в Украине сидит в Интернете более 7 часов ежедневно. А около 80% украинских детей имеют аккаунты в соцсетях.

Четверо из пяти детей имеют аккаунты в Telegram и TikTok.

Также депутат добавила, что примерно каждый третий украинский ребенок в социальных сетях сталкивается с опасными ситуациями.

Причем 60% детей не рассказывают родителям об опасности, с которой столкнулись.

Гришина апеллировала и к войне, ведь заявила, что за последние три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза.

Российские военные и разведчики активно вербуют детей, и по статистике, озвученной депутатом, 22% завербованных РФ — это украинские дети.

На сегодня в украинском законодательстве нет никаких ограничений в отношении социальных сетей для детей.

«Коллеги, я думаю, пора и украинскому парламенту заняться этим вопросом и сделать все для того, чтобы наши дети в цифровой среде были защищены», — подытожила Гришина.

Социальные сети уже делают шаг навстречу родителям. Платформа Instagram планирует извещать родителей об опасных поисках детей. Это касается запросов о самоубийстве, самоповреждении и т.д.

Что известно о блокировании соцсетей для детей в Украине

Напомним, об ограничении и блокировании соцсетей для детей говорят давно. В частности, соседняя Польша запретит социальные сети для детей с 2027 года. Это касается детей, которым не исполнилось 15 лет. Так, Польша планирует предотвращать проблемы с ментальным здоровьем среди подростков и создавать безопасную цифровую среду для детей.

Другие страны также вводят такие запреты. Планируют ограничить детям социальные сети уже такие страны: Чехия, Канада, Дания, Франция, Германия, Словения, Испания, Греция, Великобритания, Малайзия и Индонезия.

Строже всего австралийское законодательство. Страна первой в мире заблокировала соцсети детям до 16 лет. Под ограничения попали аккаунты детей в соцсетях: Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch и Kick. Исключение сделали для детской версии YouTube и мессенджера WhatsApp.