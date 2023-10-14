Деукраинизация Мариуполя: в дома местных заселяют российских строителей

В Мариуполь намеренно завозят рабочих из разных регионов РФ и стран Средней Азии, чтобы изменить этнический состав города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты целенаправленно меняют этнический состав населения Мариуполя, чтобы деукраинизировать его. Завозят рабочих из разных регионов россии и стран Средней Азии. А чтобы они перевозили свои семьи и оставались жить в захваченном городе — позволяют им жить в квартирах мариупольцев", — рассказывают в действующем горсовете.

Местные рассказывают, что приезжие российские строители заселяются в так называемые бесхозные квартиры мариупольцев. То есть жилье, чьи владельцы вынуждены были покинуть город из-за вторжения россиян.

Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в российский город и другим путем. Они строят дома в ипотеке для обитателей РФ. А вот мариупольцы остаются ни с чем, говорят в горсовете.

Напомним, ранее городской совет Мариуполя сообщил, что в оккупированном городе критическая ситуация с инфраструктурой, в частности с отоплением. Более того, подавляющее большинство домов по-прежнему находятся в аварийном состоянии. Поэтому люди боятся, что уже вторую зиму подряд им придется замерзать в собственных домах.

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