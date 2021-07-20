Девочка из Кривого Рога с СМА получила шанс на жизнь: ей сделали самый дорогой укол в мире

8-месячной Алисе Шевчик укололи препарат Zolgensma стоимостью более 2 млн долларов.

Девочке из Кривого Рога 8-месячной Алисе Шевчик, укололи дозу самых дорогих лекарств в мире. Благодаря уколу ребенок получил шанс на здоровую жизнь.

Об этом событие в инстаграм сообщили родные девочки.

"Отличный день для нашей семьи, для нашей Алисы. Сегодня в 8 месяцев и 1 день настал ее второй день рождения", — написали на странице Алисы в инстаграм.

Отмечается, что девочка приняла участие в розыгрыше дорогостоящих уколов и выиграла дозу препарата, который помогает выздороветь детям со спинальной мышечной атрофией (СМА).

4 июня Алиса выиграла укол в лотерею, а 19 июля получила свои лекарства. Поэтому уже вскоре девочка должна поправиться и зажить здоровой жизнью.

Родные ребенка поблагодарили всех волонтеров, неравнодушных граждан, медиков, благотворительные фонды и компании, а также ГСЧС Украины, где работает отец Алисы, за помощь в сборе средств.

Напомним, что родители девочки узнали о ее болезни когда Алисе исполнилось три месяца. Они начали собирать средства на препарат Zolgensma стоимостью более 2 млн долларов, который мог спасти жизнь их дочери.

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