Девочка из видео спасателей выжила: погибли ее бабушка, мама и однолетний братик

Погибли бабушка, дочь и однолетний внук: россияне уничтожили целую семью во время удара по Прилукам

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В результате кровавого ракетного удара РФ по Прилукам погибли 58-летняя женщина, ее дочь и годовалый внук.

Об этом передает «Суспільне Чернігів».

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Семья проживала на пятом этаже дома, куда попала российская ракета. Погибла 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Еще одна внучка — Ольга — выжила.

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Кума погибшей Виктории Бондаренко, Лариса Галич, рассказала журналистам, что 58-летняя Виктория дома ухаживала за самым маленьким внуком Александром, которому был один год и девять месяцев. Дочь Виктории — 37-летняя Екатерина — работала в местном киоске. Муж Екатерины работает за границей и уже едет домой, как только узнал о трагедии.

По словам Ларисы Галич, старшая дочь Екатерины Ольга выжила.

«Она была в той комнате, что выходит во двор. Ее забрали родственники», — отметила знакомая семья.

Выжившая во время удара девочка Ольга / © Суспільне

В комментариях в соцсетях Лариса Галич ранее подтвердила, что на видео, где спасатель несет ребенка, который только что достали из-под завалов, старшая дочь семьи Ольга.

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Кровавый удар РФ по Прилукам: последние новости

Напомним, что сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты.

Число погибших возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.

ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.

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