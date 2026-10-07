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Девочка из видео спасателей выжила: погибли ее бабушка, мама и однолетний братик
Из-за российского удара по Прилукам погибли три поколения одной семьи — бабушка, дочь и годовалый внук.
В результате кровавого ракетного удара РФ по Прилукам погибли 58-летняя женщина, ее дочь и годовалый внук.
Об этом передает «Суспільне Чернігів».
Семья проживала на пятом этаже дома, куда попала российская ракета. Погибла 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко и годовалый внук Саша. Еще одна внучка — Ольга — выжила.
Кума погибшей Виктории Бондаренко, Лариса Галич, рассказала журналистам, что 58-летняя Виктория дома ухаживала за самым маленьким внуком Александром, которому был один год и девять месяцев. Дочь Виктории — 37-летняя Екатерина — работала в местном киоске. Муж Екатерины работает за границей и уже едет домой, как только узнал о трагедии.
По словам Ларисы Галич, старшая дочь Екатерины Ольга выжила.
«Она была в той комнате, что выходит во двор. Ее забрали родственники», — отметила знакомая семья.
В комментариях в соцсетях Лариса Галич ранее подтвердила, что на видео, где спасатель несет ребенка, который только что достали из-под завалов, старшая дочь семьи Ольга.
Кровавый удар РФ по Прилукам: последние новости
Напомним, что сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты.
Число погибших возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.
ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.