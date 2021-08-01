Девочка, которую искали полицейские в Николаевской области, спала в гостиничном номере

Девочка, которую искали полицейские в Николаевской области, спала в гостиничном номере

Родители потеряли ребенка и обратились в полицию.

Сегодня, 1 августа, в полицию поступило сообщение от матери 5-летней девочки, о том, что ребенок пропал из гостиничного комплекса. Семья не местная, из Ивано-Франковска, проездом остановились отдохнуть. Пока все обедали в кафе, девочка исчезла.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Также читайте Роды в поезде "Киев-Ужгород": ребенок находится в реанимации

На поиски по тревоге был поднят личный состав полиции Вознесенского районного управления.

Когда правоохранители решили проверить комнату, где поселилась семья, оказалось, что девочка спала и не думала, что ее ищут.

Родители будут нести административную ответственность по ст. 184 КУоАП.

Напомним, в Белгород-Днестровском (Одесская область) женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

Новости мира: в Китае во время наводнений чудом выжил 3-месячный ребенок

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку