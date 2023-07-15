"Девочка, на которую летят ракеты НАТО": автор мурала в оккупированном Мариуполе использовал чужое фото

Итальянец, создавший для врага мурал с девочкой, на которую "летят ракеты НАТО", использовал чужое фото. Автор не соглашалась на его использование.

Об этом Гелен Уиттл сообщила в своем инстаграме.

"Мне сообщили, что моя фотография, сделанная в 2018 году, была использована для создания мурала в Мариуполе, Украина. Художник со мной не связывался, я не давала разрешения на использование этого изображения", — отметила фотограф.

Она добавила, что ее мысли и взгляды никак не совпадают с мыслями и взглядами этого художника.

Больше о мурале

Ранее на одной из многоэтажек Мариуполя создали мурал, посвященный девочке Милане, потерявшей маму в результате обстрел российскими "градами" в 2015 году. Оккупировав город в 2022 году, циники уничтожили его с целью сокрытия своих преступлений.

Более того, захватчики создали новую "картину" на другой многоэтажке, которую сами же разбомбили. На ней изображена девочка, на которую "падают ракеты НАТО".

Напомним, в Мариуполе выросло количество российских военных. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, сейчас там около 35 000 оккупантов.

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