Девочка прожила не более 10 минут: в Николаеве осудили женщину, которая жестоко убила новорожденного ребенка

Девочка прожила не более 10 минут: в Николаеве осудили женщину, которая жестоко убила новорожденного ребенка

За это она проведет за решеткой два года.

В Николаеве к двум годам заключения приговорили мать пятерых детей, которая убила новорожденного ребенка.

Об этом сообщается в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как стало известно, женщина в мае 2021 года родила ребенка у себя в квартире. После родов она завернула новорожденную в полотенце, положила ее в детскую ванночку лицом вниз и накрыла вещами. В результате чего девочка, прожившая не более 10 минут, задохнулась.

"О своем состоянии обвиняемая никому не сообщила, так как боялась, что члены семьи будут заставлять ее сделать аборт. Она отметила, что убивать ребенка не хотела, а собиралась оставить в роддоме или отвезти на такси до "окна", поскольку понимала, что не сможет обеспечивать шестого ребенка", — сообщается в документе.

Мертвый ребенок находился в квартире еще два дня. О том, что случилось, правоохранителям сообщила социальная работница, которая пришли в квартиру, чтобы отвезти в больницу двух других детей.

Впоследствии правоохранители квалифицировали действия женщины по статье 117 ("Умышленное убийство своего новорожденного ребенка") УК Украины.

Напомним, что в Днепре правоохранители задержали парня, который подозревается в жестоком убийстве. Он до смерти забил мужчину.

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