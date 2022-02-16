Девочка рассказала матери, а та не отреагировала: в Херсонской области иностранец изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

Девочка рассказала матери, а та не отреагировала: в Херсонской области иностранец изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

Девочка рассказала о насилии старшей сестре, и она сообщила в полицию.

В Херсонской области будут судить мужчину, который изнасиловал малолетнюю дочь сожительницы и снимал свои действия на камеру.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Олешковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего гражданина другого государства. Его обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка и съемках его в порнографическом видео (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301-1 УК Украины).

Следствием установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый застал дома саму 12-летнюю дочь сожительницы. Он ее изнасиловал и снял на камеру. Подробности насилия ребенок рассказал родной старшей сестре, которая сразу обратилась в полицию.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщают местные СМИ, преступление произошло в одном из сел Белозерщины. После изнасилования девочка обо всем рассказала 38-летней матери, а поскольку та никак не отреагировала, ребенок позвонил старшей сестре.

Напомним, что в Харькове 33-летний местный житель получил 9 лет лишения свободы за изнасилование девушки.

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