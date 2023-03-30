Девочка сама позвонила полиции: в Хмельницкой области мужчина насиловал 11-летнюю дочь своей жены

В Хмельницкой области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь своей жены.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина совершал сексуальное насилие над своей падчерицей. Он впервые изнасиловал девочку, когда ей было 11 лет. Агрессор угрожал ребенку, что он убьет его и мать. Несовершеннолетняя испугалась при жизни матери, поэтому решилась сама позвонить в полицию.

Суд первой инстанции приговорил педофила к пожизненному лишению свободы, однако его защита оспорила приговор. Апелляционный суд 2023 признал приговор справедливым.

Отметим, что осужденный уже отбывал наказание за изнасилование родной дочери. Тогда его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Напомним, в Закарпатской области разразился скандал после того, как трех подростков, подозреваемых в сексуальном насилии, приговорили к условным срокам. После огласки прокуратура решила подать апелляцию на судебный приговор.

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