"Девочка самая сложная, но стабильная": в больнице Мечникова в Днепре рассказали о состоянии раненых нацгвардейцев

"Девочка самая сложная, но стабильная": в больнице Мечникова в Днепре рассказали о состоянии раненых нацгвардейцев

По словам главврача Сергея Рыженко, состояние раненых бойцов стабильное.

В больнице Мечникова в Днепре находятся четверо раненых во время стрельбы, которую устроил 20-летний контрактник Артемий Рябчук. Главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил о состоянии здоровья раненых военных.

Об этом сообщает "Днепр областной".

По его словам, раненые идут на поправку, но сегодня, 28 января, будет проведено несколько сложных операций.

"Девочка, которая самая сложная, сегодня уже стабильна. Она еще на аппарате ИВЛ, но гемоглобин у нее уже 85, а поступила к нам она из 30. Мы думаем, что они обязательно должны поправиться. Сегодня мы планируем провести две сложные операции", – сказал Рыженко.

По его словам, в 8.30 бойцов начали оперировать.

Также главный врач отметил, что в больницу записались более 100 человек, желающих сдать кровь для раненых бойцов.

Напомним, что 27 января в 03:40 военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук, во время выдачи оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ. После чего с оружием скрылся. В результате стрельбы 5 человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

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