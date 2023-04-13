Девочку бросила бабушка: в Житомире нашли родных оставленного в ТЦ ребенка

48-летняя женщина объяснила свой поступок тем, что у нее не было денег на содержание внучки.

В Житомире полицейские отыскали родных найденной в торговом центре трехлетней девочки Александры. Это бабушка малышки, которая и оставила ее там.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области и говорится в выпуске ТСН.19:30.

В Житомире почти сутки разыскивали родных девочки, оставленной в торговом центре. О ребенке лет трех, сидящем у центрального входа без взрослых, правоохранителям сообщили неравнодушные.

На видео с камер наблюдения полицейские увидели, как женщина оставляет ребенка и уходит. Впоследствии удалось установить, что бросила девочку бабушка, потому что, мол, не было денег на ее содержание.

"Женщина, которая покинула 3-летнюю Александру в торговом центре Житомира – ее бабушка, 48-летняя житомирянка. В райуправлении полиции она рассказала, что она уже около полугода занимается внучкой, а ее мать с тремя другими детьми проживает в г. Краматорске", – сообщили в полиции.

Ребенок сейчас остается в медицинском учреждении, а полицейские изучают обстоятельства и целесообразность его возвращения в семью.

Бабушке девочки планируют объявить о подозрении по уголовной статье "Оставление в опасности".

Полицейские также сообщили о ситуации маме девочки и ожидают ее приезда в Житомир.

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