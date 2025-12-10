Девочку узнал отец: в Тернополе подтвердили гибель 4-летнего ребенка и его мамы во время атаки РФ

Трагедия в Тернополе

Тела 4-летней Софии Попик и ее 35-летней матери Татьяны были идентифицированы в Тернополе. Девочку узнал отец.

Об этом сообщила депутат Тернопольского районного совета Светлана Гуменна.

«В результате ракетной атаки врага на Тернополь 19 ноября трагически погибла Софийка Попик. Это подтвердилось сегодня, 8 декабря. Ей было 4 года. Мама Софийки, 35-летняя Татьяна Попик и бабушка — 54-летняя Галина Мацькив, погибли в тот же злосчастный день», — сообщила Светлана Гуменна.

По ее словам, отец смог узнать дочь после того, как 8 декабря обнаружили еще двоих погибших в результате атаки 19 ноября. Тело матери Татьяны подтвердили благодаря анализу ДНК, поскольку зрительно определить его не удалось.

Ранее, 25 ноября, в Тернополе состоялось прощание с бабушкой Софии, 54-летней Галиной Мацькив, также погибшей во время ракетного удара.

Что известно о погибших в Тернополе

По информации местных СМИ, Татьяна Попик работала в финансово хозяйственном отделе Департамента капитального строительства Тернопольской ОГА и пока находилась в декретном отпуске.

«Отца, Романа, знали давно, они выросли в одном дворе. Таню тоже знали, ее сестра жила в этом доме. Недавно переехали сюда три года тому назад. Хорошая, спокойная семья… хотели будущего, но его не стало», — рассказала знакомая семья Ирина.

По состоянию на 10 декабря количество погибших во время атаки РФ в Тернополе возросло до 38 человек, среди которых восемь детей.

Еще трое считаются пропавшими без вести. 9 декабря в городе начали демонтировать многоэтажку на улице Стуса, разрушенную ракетой Х-101.

Ранее речь шла о том, что в Тернополе похоронили Марию и двух ее детей, тоже погибших 19 ноября от российской ракеты. Выжил только отец Камаль. Журналисты показали эмоциональные кадры прощания.