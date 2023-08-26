Девушка "Джуса" опубликовала фото с шевроном погибшего лётчика, которое подписала только одним словом

Волонтер Мелания Подоляк опубликовала фото с шевроном погибшего в результате авиакатастрофы на Житомирщине летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус".

На своей странице в Facebook Мелания Подоляк написала только одно слово "Навсегда" под фото, где она держит в руке шеврон погибшего летчика.

Более тысячи подписчиков отреагировали на пост волонтера.

Волонтер Мелания Подоляк опубликовала фото с шевроном погибшего летчика "Джуса" Фото: соцсети

В другой соцсети X (Twitter) Мелания сделала сообщение.

Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала, @_juicefighter_. pic.twitter.com/7ImNSBzuzc — Melanie Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023

"Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала", — подписала она снимок.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла катастрофа. Погибли три украинских летчика, среди которых и Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер – один из приближавших победу Украины против РФ. Он был лётчиком истребителя МиГ-29.

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