Девушка, которую нашли шли мертвой в Никополе, перед смертью пробовала "собачий кайф"

Об этом рассказал 15-летний юноша, который подозревается в ее убийстве.

В Никополе Днепропетровской области в заброшенном здании нашли тело 15-летней Насти Карнаух. Девушку искали 5 дней. По подозрению в ее убийстве задержан ее 15-летний знакомый.

В соцсети опубликовали сообщение, которое якобы написал подозреваемый. Он назвал произошедшее несчастным случаем.

"Я не хотел, чтобы так получилось. Это была случайность. Мы просто хотели сделать глупую выходку под названием" собачий кайф ". Но что-то пошло не так и я запаниковал. Еще сам не до конца понимаю, что произошло. Мне очень жаль, что все так получилось, что произошла такая ситуация. Я прошу прощение у всех, кому причинил боль и страдание, и в первую очередь у родителей Насти, у своих родных, у своих друзей. Простите, все меня, пожалуйста", — написал Яне Хотел.

Напомним, что 15-летнему подростку сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч.2 — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сначала во время допроса подозреваемый говорил, что был последним, кто видел Настю. Он рассказывал, что на заброшенную фабрику они с девушкой ходили вместе и вместе возвращались домой. Однако на видео с камер наблюдения, расположенных на одном из частных домов видно, что парень возвращался с заброшенной фабрики один.

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