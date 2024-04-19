Девушка, на которую "падают ракеты НАТО": в Мариуполе убирают скандальный мурал

В Мариуполе убирают скандальный мурал с девушкой, на которую "падают ракеты НАТО". Жители города говорят, что это вызвано аварийным состоянием дома.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

"Раньше местные жители жаловались, что все стены девятиэтажки просто в "дырах" от российских снарядов. Людям не захотели делать ремонт, а решили прикрыть "недостатки" муралом. Но куски краски начали отшелушиваться вместе со стеной", — отмечают в горсовете.

Как известно, пропагандистский мурал на одном из домов по проспекту Металлургов создал итальянский художник в июле 2023 года. На нем изображена девушка, на которую вроде бы "падают ракеты НАТО". Позже стало понятно, что таким образом захватчики хотели скрыть аварийное состояние дома, возникшее именно из-за российских обстрелов по городу.

Напомним, 19 апреля "прилетело" по пункту управления оккупантов в Мариуполе.

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