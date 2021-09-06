Стало известно, кто из арбалета ранил учителей в полтавской школе

Стало известно, кто из арбалета ранил учителей в полтавской школе

Во время задержания у хулиганки были порезаны руки.

19-летняя девушка на территории одной из полтавских школ стреляла из арбалета. Она ранила учителей.

Как пишет издание poltava.to, девушка до 4 класса училась в 11-й школе, где произошел инцидент.

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Как рассказала Суспільне директор школы Валентина Олийниченко, девушка зашла в одну из аудиторий на втором этаже, и выстрелила в учительницу и заместителя директора школы.

Между тем в Сети появилось фото девушки. А полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

Напомним, стрельба произошла 6 сентября около 10:00 на территории школы №11, что на улице Маршала Бирюзова. Девушка с арбалета ранила двух учителей.

Ее задержали на месте, вызвали полицию и "скорую". Педагогов доставили в больницу. Обучение в школе длится.

Во время задержания у нее были порезаны руки. Сейчас следователи хотят провести освидетельствование задержанной, чтобы определить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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