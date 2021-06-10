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Девушка так испугалась, что мама умрет, что отдала "знахарке" полмиллиона за "снятие порчи"

Девушка так испугалась, что мама умрет, что отдала "знахарке" полмиллиона за "снятие порчи"

Общий ущерб причиненный потерпевшей составляла 549 тыс грн.

Жительницу Волыни приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество на общую сумму более 500 тыс грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Установлено, что осужденная, запугивая жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи, в результате чего неизбежно наступит смерть матери, ввела студентку в заблуждение, заверив, что может "снять порчу" в вымышленный ею способ и помочь избежать трагических последствий", — говорится в сообщении.

Доведя таким образом потерпевшую до состояние отчаяния, для совершения ритуала осужденная убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча" и только так можно спасти маму.

"Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тыс долл США, 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1172 долл США. Общий ущерб причиненный потерпевшей составлял 549 тыс грн. Верховный Суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой государственного наказания", — отмечается в сообщении.

Ранее в Прилуках мошенницы сняли с пенсионерки "негативную энергетику" : женщина отдала почти миллион.

А в Херсонской области разоблачили двух сестер-мошенниц, которые в соцсетях "снимали порчу". Женщины не пожалели даже мать тяжело больного ребенка и обманули ее.

Гадалка заставила женщину вынести из своего дома денег и драгоценностей на 5 миллионов гривен

Гадалка заставила женщину вынести из своего дома денег и драгоценностей на 5 миллионов гривен