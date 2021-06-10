Девушка так испугалась, что мама умрет, что отдала "знахарке" полмиллиона за "снятие порчи"

Общий ущерб причиненный потерпевшей составляла 549 тыс грн.

Жительницу Волыни приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество на общую сумму более 500 тыс грн (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Установлено, что осужденная, запугивая жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи, в результате чего неизбежно наступит смерть матери, ввела студентку в заблуждение, заверив, что может "снять порчу" в вымышленный ею способ и помочь избежать трагических последствий", — говорится в сообщении.

Доведя таким образом потерпевшую до состояние отчаяния, для совершения ритуала осужденная убедила девушку собрать дома все сбережения и ювелирные изделия и передать ей, поскольку именно на них лежит "порча" и только так можно спасти маму.

"Во время очередной встречи мошенница завладела денежными средствами в сумме 8 тыс долл США, 8460 евро и золотыми изделиями стоимостью 1172 долл США. Общий ущерб причиненный потерпевшей составлял 549 тыс грн. Верховный Суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой государственного наказания", — отмечается в сообщении.

Ранее в Прилуках мошенницы сняли с пенсионерки "негативную энергетику" : женщина отдала почти миллион.

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