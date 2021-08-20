Девушка "Украина" с цветком в руках: в Житомире появится мурал к 30-летию Независимости Украины

Девушка "Украина" с цветком в руках: в Житомире появится мурал к 30-летию Независимости Украины

Мурал будет выполнен в 3D-изображении.

Девушка "Украина" с цветком в руках — в Житомире появится новый мурал к 30-летию Независимости Украины. Рисунок площадью 156 квадратных метров будет украшать стену лицея в центре города.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, девушка с цветком, по замыслу авторов, будет символизировать цветущую Украину. К слову, мурал будет выполнен в 3D-изображении. И его авторы надеются, что он станет любимым фото-зоной жителей и гостей города.

Новости Украины: в Житомире появится новый мурал - девушка с цветком в руках

"Этот мурал, это изображение, посвящается к 30-летию нашего государства. Поскольку на нем нарисована девушка, как символ нашей украинской красоты, нашей женственности", — сказала учительница лицея №25 г. Житомира Ирина Саган.

"Муралей также получит 3D-визуализацию и с помощью искусственного интеллекта люди смогут навести телефоны и увидеть, как движется этот объект", — рассказал заместитель председателя Житомирской ОГА Александр Федько.

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