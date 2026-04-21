Девушке было 22 года, парню — 25: на Черниговщине пара погибла, подорвавшись на мине

Все, что осталось от мотоцикла, на котором ехала пара

В пограничном селе Погорельцы Семеновской громады на Черниговщине 19 апреля двое молодых людей погибли в результате подрыва на взрывном устройстве.

Что о них известно, рассказала староста села Наталья Крищенко в комментарии «Суспільне Чернігів».

Супружеская пара ехала на мотоцикле и наехала на мину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Случилась беда, это молодая пара. Девушке было 22 года, она родом из нашего села, а парень — из Шостки. Жили они в гражданском браке, в Погорельцы приехали в гости», — говорит Наталья Крищенко.

По состоянию на вечер 20 апреля тела погибших до сих пор не забрали. На место подрыва ожидали приезд саперов, чтобы безопасно добраться до тел. Работу специалистов усложняет ситуация с безопасностью.

«Ожидаем службы, потому что саперы едут издалека. Туда не так просто зайти из-за активности дронов. Транспортное средство уже было найдено, но операция продолжается», — отметила староста.

Ранее сообщалось, что российские войска 20 апреля атаковали город Прилуки на Черниговщине с помощью беспилотников.