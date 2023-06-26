Девушки были медалистками: появились новые подробности ДТП в Кировоградской области, в которой погибли трое выпускниц

В результате ДТП на трассе "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в районе поселка Новгородка Кировоградской области погибли три 17-летние девушки. Также три пассажирки были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

О деталях аварии пишет "Общественное".

20-летний житель поселка Новгородка Владимир Белинский рассказал, что о поездке выпускники договорились с мужчиной, работающим полицейским в Новгородковском отделе полиции.

"Они все сели в машину. Сначала он ехал потихоньку, а затем нажал на педаль газа и пропустил поворот, не справился с управлением, машина съехала в кювет и трижды перевернулась. Водитель с места аварии скрылся", — говорит парень.

Одна из пассажирок скончалась в Новгородковской больнице, две девушки – на месте аварии. Это информация от руководителя областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Александра Ярошенко.

"На месте аварии наши врачи констатировали две смерти. Водителя мы не видели и не знаем. Одна девочка была в тяжелом состоянии, еще трое – средней степени тяжести. Наша бригада всех привезла в Новгородковскую центральную районную больницу. К большому сожалению, девушка умерла в приемном отделении. Двух травмированных Новгородковская больница своим транспортом повезла в областную больницу, один остался дома. Все эти девушки, они медалистки. Это наш фельдшер, который был там, руководитель бригады, говорил, что они ехали встречать восход солнца после выпускного вечера", — отметил Ярошенко.

В 16:00 в Новгородковской больнице, куда привезли травмированных, работницы приемного отделения сказали, что их здесь нет. Они попросили не называть их фамилию и не снимать видео.

Водитель задержан. Ему вручили подозрение в нарушении правил безопасности при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Должны избрать меру пресечения.

В случае доказывания вины подозреваемого, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права управления от 7 до 10 лет.

Директор школы, в которой учились погибшие и травмированы, рассказать о выпускниках отказался, причину не объяснил.

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