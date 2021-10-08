Девушки работали в четыре смены: в Запорожье накрыли порностудию

Девушки работали в четыре смены: в Запорожье накрыли порностудию

В нескольких студиях круглосуточно работало более 10 девушек.

В Запорожье разоблачили работу сети студий по изготовлению и распространению продукции порнографического характера. Они занимались созданием видеотрансляций в режиме реального времени.

Об этом сообщили в полиции.

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По информации Нацполиции, администраторами нескольких студий были две местные жительницы 23 и 26 лет. Девушки организовали работу моделей.

Всего в сети порностудий работали более 10 девушек. Трансляции велись круглосуточно, для этого работу организовали в четыре смены.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигуранток. Во время обысков изъяли компьютеры, роутеры, веб-камеры, телефоны, секс-игрушки. Все это отправили на экспертизу, после которой окончательно определят правовую квалификацию.

Напомним, в Николаеве разоблачили братьев-сутенеров, на которых работало 10 девушек.

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