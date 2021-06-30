Девушку хоронили без головы: водитель, который 15 лет назад под Тернополем насмерть сбил двух подруг, пришел в полицию

Мужчину задержали и поместили в СИЗО.

В селе Петрики, что под Тернополем, водитель насмерть сбил двух подруг в возрасте 16 и 18 лет и скрылся с места аварии. Мужчина только через 15 лет сдался полиции.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, ДТП произошло 8 октября 2005. Тогда мужчина посреди дороги сбил двух девушек в возрасте 16 и 18 лет. После аварии водитель скрылся с места и более 15 лет скрывался от полиции. Тогда его объявили в международный розыск.

29 июня 2021 виновник ДТП сдался правоохранителям. Он признался в содеянном, мужчину задержали и поместили в СИЗО. Ведется следствие.

По данным местных СМИ, 26-летний водитель на момент ДТП был нетрезв. Он смертельно травмировал двух девушек, причем одну из них, 18-летнюю Светлану, метров тридцать провоз на своем капоте. А 16-летняя Наталья ударилась об лобовое стекло, которое разбилось и отрезало ей голову. Тело упало на асфальт, а голова застряла между сиденьями и осталась в салоне. Девушку так и похоронили без головы, ее подбросили буквально через несколько часов после похорон прямо на глазах посетителей местного бара. По словам родственников погибшей, виновник аварии в прошлом был сотрудником налоговой и некоторое время скрывался в России.

Напомним, во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину.

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