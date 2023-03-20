Девушку со скакалкой из Ивано-Франковска, на которую набросилась женщина, осудили в родном учебном заведении

История с девушкой из Ивано-Франковска, которая прыгала на скакалке у себя во дворе и на нее бросилась женщина преклонного возраста, получила неожиданное продолжение.

Как выяснилось, девушку осудили в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить скандальное видео с TikTok и Instagram и запретили общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии на эту тему.

Об этом сообщила журналистка Анна Рыбалко на своем YouTube-канале.

Анна рассказала, что девушке 19 лет, ее зовут Лиза. Она говорит, что благодарна всем, кто ее поддерживает, однако общаться с журналистами сейчас не хочет из-за позиции руководства заведения.

"Девочку со скакалкой из Франковска, чье видео стало вирусным, раскритиковали в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить видео из своего тик-тока и инсты, а еще попросить сделать это всех, кто перепостил", — добавила журналистка.

Напомним, в Ивано-Франковске разразился скандал: во дворе между многоэтажками женщина начала задевать девочку из-за того, что та прыгала на скакалке. Старшая женщина вела себя нагло, она назвала девочку "соплячкой невоспитанной" и "г**ном паршивым", в то же время девушка держалась очень достойно.

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