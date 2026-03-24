Украина
629
2 мин

Девушку забрала "скорая", а ее муж погиб: в Запорожье РФ ударила по семье переселенцев (фото)

Очевидцы рассказали о трагедии молодой семьи, которая сбежала от войны, но не убереглась в тылу.

Ирина Лабьяк
Поврежденный дом в Запорожье из-за ночной атаки

Дополнено новыми материалами

После массированной атаки на Запорожье в ночь на 24 марта жители города рассказали о пережитом. В частности, жительница поврежденного ударом дома поделилась, что ее соседку госпитализировали, а муж соседки погиб.

Об этом сообщило «Суспільне Запоріжжя».

«У нас на восьмом этаже девушку забрала «скорая», а ее муж погиб. Они переселенцы. Хорошие люди, молодая семья. Детей у них нет, они молодые», — рассказала горожанка.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-за вражеской атаки в Запорожье по одному адресу загорелась многоэтажка, а по другому — жилой дом подвергся частичным разрушениям, после чего возник пожар. Кроме того, загорелись грузовые и легковые автомобили.

Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания.

Аварийно-спасательные работы уже завершены, все очаги возгорания ликвидированы спасателями.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, в результате атаки на Запорожье и район погиб один человек, еще семеро получили ранения. Всего за сутки оккупанты совершили 820 обстрелов по 44 населенным пунктам области. В частности, Запорожье подверглось ракетному удару — по городу выпустили пять ракет.

Последствия ночной атаки на Запорожье (7 фото)

атака на Запоріжжя 24 березня_2
атака на Запоріжжя 24 березня_7
атака на Запоріжжя 24 березня_4
атака на Запоріжжя 24 березня_5
атака на Запоріжжя 24 березня_1
атака на Запоріжжя 24 березня_6
атака на Запоріжжя 24 березня_3

Ночной удар по Запорожью - что известно

Напомним, российская армия массированно атаковала Запорожье в ночь на 24 марта. Вражеский дрон попал в многоэтажку, там пострадали люди.

Федоров сообщил, что враг ударил по Запорожью дронами и ракетами. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.

Под утро глава ОВА написал, что в Запорожье из-за атаки погиб человек, а количество пострадавших возросло до пяти. Пострадавшим оказывают помощь.

