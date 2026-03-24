- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 629
- Время на прочтение
- 2 мин
Девушку забрала "скорая", а ее муж погиб: в Запорожье РФ ударила по семье переселенцев (фото)
Очевидцы рассказали о трагедии молодой семьи, которая сбежала от войны, но не убереглась в тылу.
После массированной атаки на Запорожье в ночь на 24 марта жители города рассказали о пережитом. В частности, жительница поврежденного ударом дома поделилась, что ее соседку госпитализировали, а муж соседки погиб.
Об этом сообщило «Суспільне Запоріжжя».
«У нас на восьмом этаже девушку забрала «скорая», а ее муж погиб. Они переселенцы. Хорошие люди, молодая семья. Детей у них нет, они молодые», — рассказала горожанка.
В ГСЧС Украины сообщили, что из-за вражеской атаки в Запорожье по одному адресу загорелась многоэтажка, а по другому — жилой дом подвергся частичным разрушениям, после чего возник пожар. Кроме того, загорелись грузовые и легковые автомобили.
Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания.
Аварийно-спасательные работы уже завершены, все очаги возгорания ликвидированы спасателями.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, в результате атаки на Запорожье и район погиб один человек, еще семеро получили ранения. Всего за сутки оккупанты совершили 820 обстрелов по 44 населенным пунктам области. В частности, Запорожье подверглось ракетному удару — по городу выпустили пять ракет.
Последствия ночной атаки на Запорожье (7 фото)
Ночной удар по Запорожью - что известно
Напомним, российская армия массированно атаковала Запорожье в ночь на 24 марта. Вражеский дрон попал в многоэтажку, там пострадали люди.
Федоров сообщил, что враг ударил по Запорожью дронами и ракетами. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.
Под утро глава ОВА написал, что в Запорожье из-за атаки погиб человек, а количество пострадавших возросло до пяти. Пострадавшим оказывают помощь.