Девять агентов ФСБ готовили теракты в центре и на востоке Украины: детали от СБУ (фото)

СБУ задержала агентов ФСБ, готовивших теракты в Украине / © СБУ

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СБУ провела спецоперацию, в рамках которой задержала девять агентов, готовивших теракты и диверсии в центре и на востоке Украины по заказу России. Среди фигурантов — пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следователей, агенты Федеральной службы безопасности России готовили серию взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования украинских Сил обороны.

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Фигуранты также планировали взорвать ключевые мосты и магистральные пути «Укрзализныци», обеспечивающие логистику украинских войск.

Злоумышленники действовали порознь, но с четким распределением обязанностей. Их действия контролировали два работника ФСБ.

Так, одна агентурная группа изготовляла самодельные взрывные устройства и закладывала их в схроны. Другие агенты доставали оттуда взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в земле и оставляли на местах запланированных терактов. Дополнительно фигуранты установили скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Посредством наблюдательных точек враг собирался дистанционно активировать взрывчатку и зафиксировать последствия поражения.

Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети, когда те готовили первую серию терактов. У задержанных изъяли более 30 кг взрывчатки, которую те планировали использовать в разных регионах Украины.

По данным следствия, агентами оказались местные жители. Каждого из них ФСБ завербовала через телеграм-каналы по поиску легких заработков.

Четверым фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Заочное подозрение получили и двое сотрудников ФСБ, координировавших работу агентурной сети.

Также решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

Российский агент, задержанный работниками СБУ / © СБУ

Изъята у агентов ФСБ самодельная взрывчатка / © СБУ

Изъята у агентов ФСБ самодельная взрывчатка / © СБУ

К слову, ранее СБУ задержала двух агентов ФСБ, готовивших теракты в Хмельницкой области. Злоумышленники планировали подорвать восьмерых депутатов Каменец-Подольского горсовета.