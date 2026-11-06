Последствия вражеского удара по Комышувахе 2 ноября

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В Комышевахе Запорожской области уже пятые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского авиаудара 2 ноября. Оккупанты сбросили на населённый пункт как минимум девять авиабомб, в частности, нанесли удар по подземной школе, которая служила укрытием для местных жителей. Среди погибших — сотрудники ЦНАП, полицейские, спасатели и мирные жители.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о трагедии в Комышувахе.

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Кто погиб во время российского удара по Комышевахе

По состоянию на утро 6 ноября число жертв российской атаки продолжает расти. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов извлекли тела ещё восьми человек. Таким образом, число погибших достигло 50.

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В то же время временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил о 53 погибших.

Спасатели продолжают расчищать завалы разрушенного укрытия.

Среди жертв атаки — начальница отдела местного Центра предоставления административных услуг Ольга Тверденко. Она работала в учреждении с момента его открытия в 2019 году, а впоследствии возглавила отдел.

Женщина имела юридическое образование и, несмотря на постоянную опасность, продолжала работать в громаде. Она также помогала организовывать выдачу гуманитарной помощи местным жителям.

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Ее подруга и коллега Светлана Лысенко рассказала, что еще в сентябре предлагала Ольге переехать в Запорожье и сменить место работы. Однако та отказалась, поскольку любила свое дело.

Коллеги из Единой сети ЦНАП Запорожской области вспоминают, что после обстрелов Ольга всегда звонила другим сотрудникам, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке.

«Нет слов, которыми можно было бы выразить эту боль. Трудно осознать и принять, что человека, с которым еще вчера общались, которого ценили, любили и поддерживали, больше нет…», — добавили в учреждении.

Погибшая Ольга Тверденко

Еще одними жертвами российского удара стали супруги Дарья и Артем Жуковы. Они работали на рынке и привозили продукты в Комышеваху, обеспечивая местных жителей необходимыми товарами.

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По словам знакомых семьи, 2 ноября супруги находились в поселке. Узнав об угрозе авиаудара, они приехали на автомобиле в укрытие, однако спастись не смогли.

У супругов осталась маленькая дочь Доминика. Друзья семьи организовали сбор средств для девочки и её бабушки Натальи Андреевой.

Погибшие Дарья и Артем Жуковы. Фото: Светлана Саитгалеева/Facebook

Российский удар также унес жизни четырёх сотрудников правоохранительных органов, которые помогали мирным жителям добраться до укрытия.

В Национальной полиции назвали имена погибших:

Михаил Буженко — старший участковый офицер полиции, проработавший в полиции 21 год.

Николай Баланда — старший оперуполномоченный криминальной полиции с 23-летним стажем.

Михаил Романов и Дмитрий Беседин — полицейские общины, которые более десяти лет работали на благо безопасности жителей Запорожской области.

Трое сотрудников правоохранительных органов ранее были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации, однако продолжали нести службу в других прифронтовых населенных пунктах.

Погибли также двое 44-летних сотрудников ГСЧС — Денис Коноваленко и Алексей Сущевский.

Денис проработал в службе гражданской защиты почти 12 лет, а Алексей присоединился к пожарно-спасательным подразделениям в 2013 году. Оба были удостоены государственных наград, в частности знака отличия Президента Украины «За оборону Украины».

У погибших спасателей остались жены и четверо детей: двое сыновей в возрасте 18 и 19 лет, а также дочери в возрасте 12 и 8 лет. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения и были госпитализированы.

Кадры с бодикамеры погибшего полицейского

Национальная полиция Украины опубликовала видео с бодикамеры сотрудника правоохранительных органов, погибшего во время российской атаки на Комышуваху. На записи запечатлены события, предшествовавшие повторному авиаудару по подземному укрытию.

По данным полиции, после первого удара на помощь пострадавшим прибыли правоохранители, спасатели ГСЧС, представители местной общины и гражданские лица. Когда возникла угроза нового обстрела, люди попытались укрыться в подземном убежище. Однако российские войска нанесли повторные авиаудары, применив, в частности, трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000.

«В это же время россияне снова откровенно лгут, что били по месту расположения украинских военных», — добавили в полиции.

© Национальная полиция Украины

Два часа под завалами: что рассказали пострадавшие в Комышевахе

Женщины, которым удалось выжить после российского авиаудара по Комышевахе, рассказали журналистам о пережитом.

Одна из пострадавших вспомнила, что незадолго до нападения вышла вынести мусор, после чего вернулась в помещение. Дальнейших событий она не помнит. После обрушения женщина оказалась под завалами, где пробыла около двух часов.

По её словам, коллега, которая находилась рядом, погибла на месте. Всего в тот день в результате российского удара погибли восемь женщин из её бригады.

Другая пострадавшая рассказала, что во время обстрела работала на огороде. В подземную школу она не спускалась.

Как выглядела подземная школа в Комышевахе до российского удара

По данным «Суспільного», подземную школу на территории Комишуваской гимназии «Джерело» открыли 17 октября 2025 года. Учебные помещения оборудовали на глубине около семи метров, чтобы дети могли учиться очно, несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов.

В подземной школе оборудовали современные классы, а само учебное заведение было рассчитано на обучение до тысячи детей в две смены. Её построили на территории гимназии «Джерело», наземный корпус которой российские войска разрушили ещё в июле 2023 года.

Строительство подземной школы сопровождалось дискуссиями. В сентябре 2024 года областные власти объявили о планах построить школу, однако в конце года работы были приостановлены из-за сомнений в целесообразности строительства вблизи линии фронта. В феврале 2025 года строительство возобновили.

После открытия дети около двух месяцев учились в школе очно, после чего их перевели на дистанционное обучение. Подземные помещения начали использовать для нужд громады. В частности, там работали пункт непоколебимости, центр жизнестойкости, а также организовывалась выдача гуманитарной помощи.

Именно во время раздачи помощи местным жителям 2 ноября российские войска подвергли подземную школу обстрелу авиабомбами.

Как сообщает Суспільне, подземную школу в Комышевахе обустроили в противорадиационном укрытии, которое не было рассчитано на прямое попадание сверхмощных авиабомб.

Военный обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников объяснил журналистам, что противорадиационные укрытия в первую очередь предназначены для защиты от ионизирующего излучения. В свою очередь, тяжёлые бомбоубежища обладают значительно более высоким уровнем защиты и должны выдерживать прямые попадания и мощные ударные волны.

По словам эксперта, российская авиабомба ФАБ-3000 весит около трёх тонн, из которых примерно 1,4 тонны приходится на взрывчатое вещество. Остальную часть массы составляет стальной корпус.

Кушников также обратил внимание на последовательность российской атаки. Перед попаданием ФАБ-3000 оккупанты наносили удары по укрытию менее мощными авиабомбами. По оценке обозревателя, предшествующие взрывы могли повредить защитный слой грунта над сооружением, что усилило разрушительное действие последующего удара.

«Такая тактика для россиян не нова. Предварительные удары могут пробивать проходы в земляном насыпе или слое над укрытием, чтобы усилить эффект последующего попадания. Если бы речь шла только об одном ударе ФАБ-3000, велика вероятность, что укрытие могло бы выдержать», — добавил эксперт.

В то же время Иван Федоров заявил, что подземная школа была построена в соответствии с государственными стандартами. По его словам, здание прошло все необходимые проверки, было введено в эксплуатацию и передано громаде.

Он подчеркнул, что такие укрытия не рассчитаны на прямое попадание трёхтонных управляемых авиабомб, которые российские войска применили во время атаки на Комышеваху.

«Были ли рассчитаны подземные школы, которые строятся по всей стране, на трёхтысячный (речь идёт о трёхтонном — Ред.) КАБ? Точно нет. Но произошла трагедия», — добавил Федоров.

Что известно о российском ударе по Комышевахе

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку Комышеваха в Запорожской области. Оккупанты сбросили на населённый пункт как минимум девять авиабомб, в том числе ФАБ-500 и сверхмощные ФАБ-3000.

Под удар попала подземная школа, помещения которой использовались для гуманитарных нужд общины и в качестве укрытия для местных жителей. По словам временно исполняющего обязанности главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, после прямого попадания трёхтонной авиабомбы бетонные конструкции здания обрушились, также возник пожар.

Под завалами оказались десятки человек, в том числе гражданские лица, полицейские и спасатели. По состоянию на 6 ноября поисково-спасательные работы продолжаются уже пятые сутки.

В Запорожской области 3–5 ноября объявили Днями траура в память о погибших в результате атаки.

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