Девять дней в подвале: ГБР завершило расследование дела о пытках многодетного мужчины в ТЦК

Мужчину пытали в ТЦК в Николаевской области / © Государственное бюро расследований

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу о пытках мужчины в одном из отделов Вознесенского РТЦК и СП в Николаевской области. Потерпевший был отцом пятерых детей и имел проблемы со здоровьем, однако это не помешало должностным лицам центра комплектования принудительно мобилизовать его.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2024 году в ходе мобилизационных мероприятий мужчину доставили в ТЦК, и после принудительного прохождения военно-врачебной комиссии признали годным к службе. В то же время две воинские части отказались принимать его из-за состояния здоровья.

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В ГБР заявили, что после этого должностные лица ТЦК «решили любой ценой выполнить мобилизационный план». Для этого они в течение девяти дней незаконно удерживали мужчину, в частности в подвальном помещении, применяя к нему физическое насилие и психологическое давление.

© Государственное бюро расследований

«От мужчины требовали согласиться на мобилизацию якобы добровольно или подписать документы об отсутствии претензий к сотрудникам ТЦК», — отметили в ведомстве.

По информации ГБР, пострадавшего освободили только после того, как у него стали заметны следы избиения. После освобождения он обратился за медицинской помощью.

© Государственное бюро расследований

В результате противоправных действий мужчина получил сотрясение головного мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны, полученные в результате связывания.

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Обвинительное заключение уже направлено в суд. На скамье подсудимых окажутся временно исполняющий обязанности начальника четвертого отдела Вознесенского РТЦК и СП Николаевской области и двое его подчиненных.

© Государственное бюро расследований

Им инкриминируют пытки и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на сборном пункте Николаевского областного ТЦК и СП обнаружили мужчин, которых удерживали незаконно, а один из задержанных провел там почти три недели с тяжелыми травмами.

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