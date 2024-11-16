Девять из десяти попаданий: Украина начинает массовое производство уникальных дронов — WSJ

Украинские компании готовятся к промышленному производству нового поколения дронов-камикадзе, которые не подвергаются влиянию российских систем РЭБ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Назревает еще больший прорыв — автоматизированные дроны массового производства. В рамках значительного шага, о котором ранее не сообщалось, украинские производители беспилотников быстро наращивают производство недорогих ударных дронов, управляемых простым дешевым компьютером, к промышленным масштабам", — пишет WSJ.

Речь идет об успешной интеграции производителями недорогих компьютеров в сложные, компактные системы, способные повторять возможности, ранее доступные только в гораздо более дорогом оборудовании.

"Киев намерен получить десятки тысяч миниатюрных компьютеров Auterion, известных как Skynode, которые должны выйти на поле боя в начале следующего года", — отмечает издание.

WSJ отмечает, что Украина, население которой составляет всего одну четверть населения России, полагается на технологическое преимущество, чтобы сдерживать многочисленные волны российских танков и пехоты.

"Имея ограниченные поставки артиллерийских боеприпасов, Украина с прошлого года все больше полагается на ударные беспилотники, чтобы сдерживать российское нашествие. Быстрый шустрый аппарат с четырьмя роторами размером примерно с обеденную тарелку, управляемый пилотом в очках, которые принимают видео с бортовой камеры, имеет прикрепленную взрывчатку, которая детонирует во время удара", — описывает издание украинский FPV-дрон.

В материале говорится, что россияне противодействуют украинским беспилотникам, прежде всего, с помощью средств РЭБ, которые могут их сбивать, заглушая сигнал между диспетчером и аппаратом, из-за чего сейчас лишь один из пяти FPV-дронов поражает свою цель.

Зато технология автопилота сводит на нет эту контрмеру, интегрируя в дрон электронную систему управления с помощью программного обеспечения, загруженного на дешевый мини-компьютер.

Такая технология наведения сейчас используется в дорогих ракетах, но украинские специалисты сумели адаптировать ее для маленьких, дешевых и умных беспилотников, способных отслеживать и поражать движущиеся цели, благодаря чему дрон захватывает свою цель камерой и компьютером и заходит на цель без необходимости дистанционного управления оператором.

Издание пишет, что украинские специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее крохотному элементарному компьютеру стоимостью около 15 долларов, направлять беспилотник в цель с помощью камеры, которая стоит примерно столько же.

Такие ударные дроны имеют показатель попадания примерно девять из десяти.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре типа ракет, которые проходят испытания, еще многое предстоит сделать.

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