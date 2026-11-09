ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
361
Время на прочтение
2 мин

«Девять лет труда сгорели за одно мгновение»: в Кременчуге россияне уничтожили центр для детей с инвалидностью

В Кременчуге в результате российской атаки 8 ноября полностью разрушен реабилитационный центр «Колибри», который девять лет помогал детям с инвалидностью.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россияне разрушили реабилитационный центр «Колибри»

Россияне разрушили реабилитационный центр «Колибри»

В Кременчуге в результате очередной российской атаки 8 ноября потерпел полное разрушение центр «Колибри», специализировавшийся на помощи детям с инвалидностью.

Об этом сообщила основательница реабилитационного учреждения Анна Андриенко.

Россияне уничтожили реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Кременчуге

Из-за вражеского удара центра больше нет: уничтожено и само здание, и все специализированное оборудование.

История «Колибри» длилась девять лет — в течение этого времени специалисты постоянно занимались 50 воспитанниками с инвалидностью.

В команде работало 20 специалистов, причем половину штата составляли внутренне перемещенные лица.

Своим отчаянием и деталями трагедии руководительница центра поделилась в соцсети Threads:

«Девять лет работы. Все сгорело..... Там НЕ было военных! Детский центр для детей с инвалидностью и 3 жилые квартиры…», — написала Анна Андриенко.

Несмотря на тяжелую потерю, команда не собирается опускать руки и планирует как можно быстрее восстановить реабилитационный процесс. По словам Анны Андриенко, новое помещение для переезда уже найдено, но главная проблема сейчас заключается в отсутствии материально-технической базы — чтобы центр снова смог принимать детей, нужно заново купить все утраченное оборудование.

В Threads люди начали просить открыть сбор на восстановление реабилитационного центра для детей, поэтому Анна открыла банку, куда можно пожертвовать деньги.

Удар России по Полтавской области 9 ноября

Напомним, в ночь на 9 ноября российские войска нанесли удары по Полтавской области, попав по жилому массиву в Кременчуге, частному предприятию в Кременчугском районе и территории частного дома в Глобинской общине.

В результате попаданий на нескольких локациях вспыхнули пожары, которые уже удалось ликвидировать.

Во время атаки травмировались семь человек, в том числе 16-летний подросток. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Спасатели ГСЧС вывели из опасных зон 15 человек, а в Глобинской общине, по предварительным данным, обошлось без травмированных.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie