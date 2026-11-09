«Девять лет труда сгорели за одно мгновение»: в Кременчуге россияне уничтожили центр для детей с инвалидностью

Россияне разрушили реабилитационный центр «Колибри»

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В Кременчуге в результате очередной российской атаки 8 ноября потерпел полное разрушение центр «Колибри», специализировавшийся на помощи детям с инвалидностью.

Об этом сообщила основательница реабилитационного учреждения Анна Андриенко.

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Россияне уничтожили реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Кременчуге

Из-за вражеского удара центра больше нет: уничтожено и само здание, и все специализированное оборудование.

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История «Колибри» длилась девять лет — в течение этого времени специалисты постоянно занимались 50 воспитанниками с инвалидностью.

В команде работало 20 специалистов, причем половину штата составляли внутренне перемещенные лица.

Своим отчаянием и деталями трагедии руководительница центра поделилась в соцсети Threads:

«Девять лет работы. Все сгорело..... Там НЕ было военных! Детский центр для детей с инвалидностью и 3 жилые квартиры…», — написала Анна Андриенко.

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Несмотря на тяжелую потерю, команда не собирается опускать руки и планирует как можно быстрее восстановить реабилитационный процесс. По словам Анны Андриенко, новое помещение для переезда уже найдено, но главная проблема сейчас заключается в отсутствии материально-технической базы — чтобы центр снова смог принимать детей, нужно заново купить все утраченное оборудование.

В Threads люди начали просить открыть сбор на восстановление реабилитационного центра для детей, поэтому Анна открыла банку, куда можно пожертвовать деньги.

Удар России по Полтавской области 9 ноября

Напомним, в ночь на 9 ноября российские войска нанесли удары по Полтавской области, попав по жилому массиву в Кременчуге, частному предприятию в Кременчугском районе и территории частного дома в Глобинской общине.

В результате попаданий на нескольких локациях вспыхнули пожары, которые уже удалось ликвидировать.

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Во время атаки травмировались семь человек, в том числе 16-летний подросток. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Спасатели ГСЧС вывели из опасных зон 15 человек, а в Глобинской общине, по предварительным данным, обошлось без травмированных.

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