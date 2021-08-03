Девять стран требуют остановить строительство "Северного потока-2": совместное заявление

Заявители призвали усилить обороноспособность Украины и определить дорожную карту ее вступления в НАТО и ЕС.

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов из США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы обнародовали совместное заявление, в котором призвали остановить строительство "Северного потока-2".

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на сайте Комитета Сената США по международным отношениям.

"Мы рассматриваем "Северный поток-2" как геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", — высказались заявители.

По их убеждению, завершение строительства трубопровода "усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также поставит под угрозу и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины".

"Более того, завершение проекта даст России еще один инструмент давления и шантажа на Украину, которая продолжает сталкиваться с жестокой агрессией РФ и военной оккупацией своих территорий из-за своего проевропейского выбора", — указали главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти государств.

Авторы напомнили, что из-за российской агрессии погибло более 14 тысяч украинцев, и "еженедельно увеличивается количество украинских солдат, отдающих свои жизни, защищая свою родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить давление на Кремль для борьбы с агрессией в Украине".

"Нам необходимо взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса безопасности, углубляющегося угрозами, создаваемыми "Северным потоком-2", — говорится в документе.

Политики также призвали НАТО "взять на себя обязательства по усилению сдерживания, особенно на восточном фланге от Балтийского до Черного моря".

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту пути Украины ко вступлению в альянс НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. (...) мы призываем согласовать перспективу членства в Европейском Союзе для Украины", — отмечается в заявлении.

Напомним:

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