Девять — тяжелых: в ОВА рассказали о пострадавших в результате ударов ракетами по Одессе

Погибли 20 человек.
По состоянию на утро 16 марта девять пострадавших в результате вчерашних ракетных ударов по Одессе находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, в медицинских учреждениях города продолжают лечение 40 пострадавших.
Кипер напомнил, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.
Напомним, вчера во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 11:01 до 11:47 , россияне ударили ракетами по Одессе. Погибли не менее 20 человек. Среди жертв — спасатели и медики, приехавшие на место первого "прилета".
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