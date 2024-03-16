Девять — тяжелых: в ОВА рассказали о пострадавших в результате ударов ракетами по Одессе

По состоянию на утро 16 марта девять пострадавших в результате вчерашних ракетных ударов по Одессе находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в медицинских учреждениях города продолжают лечение 40 пострадавших.

Кипер напомнил, что сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате массового по количеству жертв российского теракта в Одессе.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 11:01 до 11:47 , россияне ударили ракетами по Одессе. Погибли не менее 20 человек. Среди жертв — спасатели и медики, приехавшие на место первого "прилета".

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