Девятые сутки ищут мальчика, пропавшего во время прогулки с братом (фото)

В Сарненщине продолжается поисковая операция

В Сарненском районе Ровенской области идет масштабная поисковая операция. Спасатели и правоохранители продолжают разыскивать старшего из двух пропавших братьев.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

К операции привлечены спасатели, полицейские, пограничники и спецподразделения. В работе используются спецтехники, беспилотники, лодки, подводные дроны, а также кинологические группы. Основные усилия сосредоточены как на суше, так и в воде, в частности вдоль берегов и русла реки Горынь.

По состоянию на 13 апреля в поиски привлечены 66 человек и 13 единиц техники. Также используются 3 беспилотника и 7 лодок. К операции присоединились специалисты из нескольких областей.

«В состав группировки входят спасатели из Ровенской, Черкасской и Хмельницкой областей, работники Национальной полиции, спецподразделение „Хищник“ и пограничники», — говорится в сообщении.

Поиски продолжаются непрерывно. Спасатели шаг за шагом обследуют территорию вниз по течению реки, надеясь найти пропавшего мальчика.

ГСЧС Ровенской области

Что известно о детях

Напомним, 5 апреля в Ровенской области было обнаружено тело младшего ребенка. Его обнаружили мертвым в реке Горынь менее чем через час после сообщения в полицию. С тех пор поиски не прекращаются.

Старшего мальчика, который самостоятельно покинул дом в селе Колки Дубровицкой общины, спасатели ищут девятые сутки.

По словам бабушки, которая с января ухаживает за детьми, мальчики хотели пойти к реке, где на берегу установлено качельное колесо. Бабушка не разрешила им выходить, однако через некоторое время дети оставили двор самостоятельно.